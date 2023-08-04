Происшествия 04 августа 2023, 19:12 Пожар начался в брянском селе Случевск из-за обстрела ВСУ Брянский губернатор Богомаз заявил о пожаре в селе Случевск из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Хозяйственная постройка загорелась после обстрела в селе Случевск Погарского района Брянской области. Об атаке ВСУ сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. <…> Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул он.

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Днем ранее, 3 августа, ВСУ обстреляли село Соловьевка Климовского района. Тогда из местных жителей также никто не пострадал. Но в этом населенном пункте и в хуторе Каменском пропал свет. Последствия устранили специалисты аварийных бригад.

В первый день августа при атаке противника на село Чуровичи оказалось повреждено здание врачебной амбулатории, были проблемы и с энергоснабжением. Разрушения зафиксировали у двух жилых домов, хозяйственных построек и двух легковых автомобилей, уточнял Богомаз. Среди жителей села никто ранения не получил.