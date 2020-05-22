Пожар начался в автосервисе в Новой Москве. Внутри могут быть машины

В поселке Знамя Октября в Новой Москве загорелся автосервис. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что внутри автосервиса в момент пожара находились машины. Возгорание произошло на всей площади металлического ангара, в котором размешен сервис. Пожару присвоили ранг № 1-БИС.

В МЧС «360» подтвердили информацию о возгорании.

Произошло возгорание металлического строения размером 20 на 15 метров. Угрозы распространения нет, здание стоит отдельно. В 19:20 пожар был локализован МЧС.

Однако ведомство не смогло сказать, остались ли внутри горящего здания автомобили. Там уточнили, что сотрудники еще не вошли внутрь — сейчас они ликвидируют пламя снаружи.

Информации о пострадавших в МЧС пока не поступало.