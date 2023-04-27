Эксклюзив 27 апреля 2023, 12:05 Пожар начался рядом с Музеем Победы в Москве Источник «360»: пожар в новостройке заметили около Поклонной горы в Москве Телеканал «360»

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Новостройка загорелась в районе Поклонной горы в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Очевидцы заметили густой дым рядом с местом ЧП. Огонь распространился на 70 квадратных метров.

Группа пожарных уже выехала на место. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Прокуратура Москвы заявила в своем Telegram-канале, что взяла под контроль расследование происшествия. По ее данным, все случилось на улице Братьев Фонченко.

Работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует исполняющая обязанности Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина.

UPD: по данным источника, пожар потушили. Силы отпускают.