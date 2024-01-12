Эксклюзив 12 января 2024, 17:35 Пожар начался рядом с «Москвой-Сити» Источник «360»: около «Москвы-Сити» произошел пожар Sergey Petrov/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

В Шмитовском проезде неподалеку от «Москвы-Сити» вспыхнул пожар. Предположительно, загорелся ангар, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, пока непонятно, где очаг возгорания, но отовсюду видно, как валит густой черный дым. На вызов выехали 15 пожарных расчетов.

Реклама

Подробности произошедшего уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

UPD: источник «360» уточнил, что загорелась пластиковая тара. Водоисточники засыпаны снегом, и пожарные не могут их найти. Площадь возгорания оценили в 300 квадратных метров.

Ранее в поселении Сосенское в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова произошел пожар в здании. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.