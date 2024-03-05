Важное 05 марта 2024, 08:24 Пожар начался на ж/д станции в Курской области после атаки ВСУ Глава Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково

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Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожную станцию Глушкова в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ выпустили по станции девять снарядов.

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«Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошёл пожар, возгорание уже потушили», — указал губернатор.

Повреждения получили линии электропередачи. Без электричества временно остались станция Глушково и жители села Кульбаки. Старовойт добавил, что аварийные бригады приступят к работе, как только в районе будет безопасно.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Накануне ВСУ ударили по селу Гуево Суджанского района. Пострадавших нет, но поврежденными оказались здания объектов торговли и один частный дом.

На минувшей неделе украинские подразделения ужарили по поселку Теткино. По населенному пункту зафиксировали пять прилетов.