24 февраля 2023, 01:35
Пожар начался на территории клуба «Ночные волки» в Москве
Бытовка загорелась на территории клуба «Ночные волки» на улице Нижние Мневники в Москве
На территории клуба «Ночные волки» на улице Нижние Мневники в Москве загорелись бытовки. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Сообщение о возгорании поступило в 01:14.
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Согласно данным источника, была произведена эвакуация. Со слов администрации клуба, людей в бытовках быть не должно.
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Как уточнил ТАСС, горят четыре двухъярусных помещения. Присвоен первый ранг пожара. Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров.
По последним данным, спасателям удалось локализовать пожар.
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