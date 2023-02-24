Эксклюзив 24 февраля 2023, 01:35 Пожар начался на территории клуба «Ночные волки» в Москве Бытовка загорелась на территории клуба «Ночные волки» на улице Нижние Мневники в Москве РИА «Новости»

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На территории клуба «Ночные волки» на улице Нижние Мневники в Москве загорелись бытовки. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Сообщение о возгорании поступило в 01:14.

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Согласно данным источника, была произведена эвакуация. Со слов администрации клуба, людей в бытовках быть не должно.

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Как уточнил ТАСС, горят четыре двухъярусных помещения. Присвоен первый ранг пожара. Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров.

По последним данным, спасателям удалось локализовать пожар.