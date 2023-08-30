Происшествия 30 августа 2023, 17:25 Пожар начался на территории детсада в Новой Каховке после атаки ВСУ Снаряд ВСУ упал во дворе детсада «Золотая рыбка» в Новой Каховке

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Снаряд Вооруженных сил Украины упал во дворе детского сада в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Боевики киевского режима опять обстреливали гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжелым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом „Золотая рыбка“», — отметил он.

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Сальдо подчеркнул, что из-за осколков загорелись крыша дома и двор детсада. Специалисты уже приступили к борьбе с огнем.

В оперштабе городской администрации рассказали РИА «Новости», что пламя вспыхнуло во дворе на улице Пионерской, 29а, и в доме 44. Пострадавших нет.

За предыдущие сутки ВСУ выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Ночью украинская армия обстреливала гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Подстепном, Сагах и в Днепрянах. Днем 29 августа противник атаковал Алешки, Днепряны, Казачьи Лагери, Крынки и Подстепное.