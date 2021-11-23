23 ноября 2021, 23:57
Пожар начался на складе в Пензе на площади в тысячу квадратных метров
Склад загорелся в Пензе на площади в одну тысячу квадратных метров
Помещение склада загорелось в Пензе. Прибывшие на место подразделения пожарных установили, что огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве отметили, что пожар бушует на втором этаже здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места событий.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что над зданием поднимаются огромные языки пламени и валит сильный дым.
К тушению пожара привлекли 29 человек личного состава регионального главка МЧС и восемь единиц техники.