Пожар начался на складе с продуктами в Красноярске

Пожар начался в нежилом здании в Красноярске. Загорелся склад, на котором хранятся продукты питания.

Возгорание произошло на улице Пограничников в Красноярске. Спасатели смогли локализовать пожар, который успел охватить площадь 1200 квадратных метров. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.

В 15:35 по московскому пожар локализован на площади 1200 квадратных метров пресс-служба МЧС.

Ведомство уточнило, что пламя вспыхнуло в одноэтажном металлическом ангаре площадью 200 на 10 метров. Главное управление МЧС присвоило повышенный номер сложности.

Из-за возгорания частично обрушилась кровля здания. По данным ведомства, площадь разрушений составила 200 квадратных метров. При этом ни от огня, ни от обвала никто не пострадал. Пожар тушат 62 человека и 22 единицы техники.

В Сети появились видео с места событий. На кадрах видно, как от горящего здания валит плотный темный дым и поднимаются языки пламени.

Причина, по которой мог начаться пожар, пока не установлена. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности техники, в которой хранились продукты.