Пожар начался на складе на юго-востоке Москвы

Декорации загорелись на складе на Перовском шоссе на юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам очевидцев из окна видно открытое горение и валит густой черный дым. В московском главке МЧС подтвердили, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступила. На место отправили наряд. По предварительным данным, огонь распространился на 100 квадратных метров. Площадь возгорания продолжает увеличиваться.



На место отправили 20 дополнительных рассчетов.