21 марта 2020, 21:43
Пожар начался на складе на юго-востоке Москвы
Декорации загорелись на складе на Перовском шоссе на юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По словам очевидцев из окна видно открытое горение и валит густой черный дым.
В московском главке МЧС подтвердили, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступила.
На место отправили наряд. По предварительным данным, огонь распространился на 100 квадратных метров. Площадь возгорания продолжает увеличиваться.
На место отправили 20 дополнительных рассчетов.