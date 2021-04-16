Пожар начался на складе на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы загорелся склад — горят электрические кабели. Пожару присвоили второй ранг сложности. Сведения о пострадавших не поступали.

Трехэтажное помещение на Шарикоподшипниковской улице вспыхнуло вечером 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24. <…> По предварительной информации, происходит загорание электрокабеля на втором этаже. Площадь загорания уточняется», — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия пожарные приступили к разведке и ликвидации пожара. Данных о пострадавших нет.

В здании, рассказал ТАСС источник в экстренных службах, наблюдается плотное задымление. Пожару присвоили повышенный уровень сложности — второй из пяти возможных.