Важное 30 ноября 2023, 21:34 Пожар начался на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону МЧС сообщило о пожаре площадью 1000 кв. м. на рынке в Ростове-на-Дону

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На рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону случился пожар. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, пламя охватило тысячу квадратных метров.

«Горит вещевой рынок на площади 1000 квадратных метров. К ликвидации привлечены 61 специалист и 17 единиц техники», — сказано в сообщении.

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Ранее пожар площадью 1000 квадратных метров случился в Московской области — загорелся склад. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте ЧП работали 78 человек, в тушении огня участвовали 26 специальных машин.

Еще один крупный пожар случился в Ярославле на складе с картоном. Работу спасателей усложнили особенности строения здания и угроза обрушения конструкций. Огонь разгорелся на площади 1000 «квадратов». В итоге пострадали три человека. Для тушения пламени МЧС задействовало 68 специалистов и 23 пожарные машины.