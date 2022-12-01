Происшествия 01 декабря 2022, 13:12 Пожар начался на предприятии по производству пластика в Раменском МЧС сообщило о пожаре в цехе по производству пластика в Раменском городском округе "ВКонтакте"

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Огонь охватил цех по производству пластика в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

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Информация о пожаре поступила в дежурную часть 1 декабря в 11:30. ЧП произошло в доме 167Г на Центральной улице деревни Кузнецово. На место выехали спасатели.

Пресс-служба МЧС России по Московской области

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 450 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

По последним данным, в 12:25 пожар локализовали на площади в 480 квадратов. Причина случившегося уточняется.