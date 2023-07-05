Происшествия 05 июля 2023, 22:19 Пожар начался на нефтебазе в Макеевке после атаки ВСУ Глава Макеевки Ключаров: нефтебаза загорелась после обстрела ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины вели обстрел по Макеевке, в результате загорелась нефтебаза. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

«В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировали возгорание нефтебазы. Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии», — написал он

Реклама

Вечером 4 июля Макеевка пережила одну из сильнейших атак Вооруженных сил Украины В результате обстрела пострадали 68 мирных жителей, в том числе трое детей.

По данным СЦКК, повреждения зафиксировали в более чем 55 зданиях. Среди них оказались девять учреждений здравоохранения, школа, детский сад, продовольственный магазин. Также разрушения получили 42 частных и многоквартирных жилых дома.

За сутки жертвами атак ВСУ в регионе стали три человека. Один из них был жителем Черногвардейского района Макеевки, двое других проживали в Петровском районе Донецка.