Происшествия 28 июля 2023, 04:56 Пожар начался на нефтебазе в ДНР после удара украинскими РСЗО Мэр Шахтерска Шатов: на нефтебазе начался пожар после удара украинскими РСЗО Pixabay

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Украинские войска нанесли удар по территории нефтебазы в Шахтерске в Донецкой Народной Республике (ДНР). После атаки разгорелся пожар. Об этом сообщил глава администрации города Александр Шатов в своем Telegram-канале.

«В результате ракетного удара произошло возгорание на территории Нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования», — заявил он.

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Утром 27 июля стало известно, что националисты Украины обстреляли Донецк 11 раз. Семь снарядов из этого числа прилетели только за один час. Боевики ВСУ выбрали для удара столицу ДНР и обстреливали город боеприпасами натовского калибра (155 миллиметров). Кроме того, со стороны киевского режима прилетели две ракеты из РСЗО.

Ранее американские СМИ сообщили о наступлении главной фазы контрнаступления Украины. Командование ВСУ выбрало направление для удара — к югу от Орехова в Запорожской области. Также киевский режим отправил на поле боя новые подразделения, обученные специально под наступление.