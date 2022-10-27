Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске ликвидировали | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 04:22 Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске ликвидировали МЧС ДНР сообщило о ликвидации пожара на территории железнодорожной станции в Шахтерске РИА "Новости"

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Спасатели ликвидировали на территории железнодорожной станции в Шахтерске. Больше 10 цистерн с топливом вспыхнули после атаки ВСУ, сообщило МЧС ДНР в Telegram-канале.

Мэр Шахтерска Александр Шатов заявлял, что ВСУ устроили обстрел территории, где проходит железная дорога. В результате атаки загорелись 12 цистерн.

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МЧС отправило на место ЧП пожарный поезд и 10 пожарных автоцистерн. Пожарные смогли сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом. Также они предотвратили распространение пламени на жилую застройку и предотвратили угрозу взрыва.

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Борьбу пожарных с возгоранием в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики МЧС по региону показало на видео. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся склад строительных материалов. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 26 октября в 20:48. Огонь охватил помещение площадью 100 на 240 квадратных метров.