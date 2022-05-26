Пожар на заводе вентиляционных изделий в Ярославле локализовали

Крупный пожар охватил склад с пластмассовой крошкой на территории завода вентиляционных изделий в Ярославле. Врио губернатора региона Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что пламя распространилось на площади в 1800 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя.

Евраев добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится под полным контролем.

«Поручил сразу после устранения пожара организовать выезд экологической мобильной лаборатории, чтобы оценить состояние воздуха в районе. О результатах замеров сообщу, как только появится информация», — написал врио губернатора региона.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 20:30. Спустя пять минут бригада уже прибыла на место. Пожару присвоили сложнейший класс опасности.

Местные жители в социальных сетях поделились фото и видео с места происшествия. Судя по всему, дым окутал большую часть города.

Издание 76.RU со ссылкой на рабочих предприятия сообщило, что загорелся станок окраски на производстве пакетов-маек. После пламя перекинулось на соседний склад.