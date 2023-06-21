21 июня 2023, 02:39
Пожар на заводе в Волоколамске локализовали
МЧС: возгорание на заводе по производству поддонов локализовали в Волоколамске
Пожар на заводе по изготовлению паллет локализовали в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«01:43 — объявлена локализация пожара на площади шесть тысяч квадратных метров», — указано в сообщении.
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Возгорание произошло в нежилом помещении на Ямской улице в Волоколамске. Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что огонь охватил поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд».
По данным МЧС, площадь возгорания достигла шесть тысяч квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. В тушении участвуют 107 человек личного состава и 39 единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Волоколамская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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