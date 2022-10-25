Пожар на заводе в Волгограде полностью ликвидировали | 360°

25 октября 2022, 19:19
Пожар на заводе в Волгограде полностью ликвидировали
МЧС сообщило о ликвидации пожара на заводе в Волгограде
Пожар на заводе по производству радиаторов отопления в Волгограде полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Пожар произошел на заводе в Красноармейском районе Волгограда днем 25 октября. В результате погиб один человек, двое пострадавших попали в больницу с ожогами разной степени тяжести.
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По факту ЧП на предприятии начали доследственную проверку. В региональном СУ СК РФ уточнили, что в одном из заводских цехов загорелась алюминиевая пыль. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
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Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Специалисты намерены оценить и соблюдение законодательства об охране труда на предприятии.
За три месяца до взрыва на волгоградском заводе по производству радиаторов бушевал пожар, напомнило РИА ФАН.
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