17 января 2024, 18:23
Пожар на заводе в Шахтах локализовали
Сотрудники МЧС локализовали пожар на заводе в Шахтах на 360 «квадратах»
Пожар на заводе в городе Шахты Ростовской области локализовали на площади 360 квадратных метрах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Ростовской области огнеборцы локализовали пожар на 360 квадратных метрах. На пожаре в поселке Гидропривод пострадали два человека», — указали в сообщении.
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По данным ведомства, на месте ЧП работают 58 специалистов с привлечением 17 единиц техники.
Взрыв на Шахтинском полиэфирном заводе привел к пожару, при котором пострадали 10 человек. Шесть из них попали в больницу. Двух получивших ожоги пациентов перевезут на лечение в областной центр. У оставшихся пострадавших диагностировали легкие травмы.
После пожара в Шахтах следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Установлено, что возгорание произошло в цехе по производству наполнителей матрасов и подушек. Версия об атаке завода беспилотником не подтвердилась.
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