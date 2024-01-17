Происшествия 17 января 2024, 18:23 Пожар на заводе в Шахтах локализовали Сотрудники МЧС локализовали пожар на заводе в Шахтах на 360 «квадратах» РИА «Новости»

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Пожар на заводе в городе Шахты Ростовской области локализовали на площади 360 квадратных метрах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Ростовской области огнеборцы локализовали пожар на 360 квадратных метрах. На пожаре в поселке Гидропривод пострадали два человека», — указали в сообщении.

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По данным ведомства, на месте ЧП работают 58 специалистов с привлечением 17 единиц техники.

Взрыв на Шахтинском полиэфирном заводе привел к пожару, при котором пострадали 10 человек. Шесть из них попали в больницу. Двух получивших ожоги пациентов перевезут на лечение в областной центр. У оставшихся пострадавших диагностировали легкие травмы.

После пожара в Шахтах следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Установлено, что возгорание произошло в цехе по производству наполнителей матрасов и подушек. Версия об атаке завода беспилотником не подтвердилась.