Происшествия 04 декабря 2023, 03:22 Пожар на заводе в Москве локализовали МЧС: пожар на заводе в Москве локализовали на площади 2000 квадратных метров

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Пожар на московском заводе локализовали на площади 2000 «квадратов». Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Тушение пламени осложняет большая пожарная нагрузка, внутри здания хранятся горючие технические изделия.

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К месту происшествия прибыли сотрудники передвижной лаборатории. Эксперты измерят пределы допустимой концентрации вредных компонентов в воздухе.

Интенсивность пламени на заводе стремительно росла, огонь охватил большие площади. Очевидцы слышали взрывы в здании. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором запечатлели момент обрушения кровли предприятия. Также на кадрах видны большие черные клубы дыма.

Как сообщил Telegram-канал Baza, пожар начался незадолго до полуночи. По неуточненным данным, людей внутри горящего здания нет.