Пожар на заводе в Люберцах потушили

Постройки загорелись на территории Ухтомского завода металлоизделий в городском округе Люберцы. Пользователи в социальных сетях поделились видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как на территории предприятия горит помещение. В небо поднимается густой черный дым.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС «360» сообщили, что пожар оперативно потушили. На территории завода загорелись склады сельскохозяйственной техники. Пламя охватило 50 квадратных метров. Угрозы людям и перехода огня на другие здания не было.