Пожар на заводе в Екатеринбурге тушили 60 человек

Крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Ранним утром в городе вспыхнул один из цехов Уральского дизель-моторного завода. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Информация о возгорании на улице Фронтовых Бригад поступила в 04:38 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительным данным, горела кровля двухэтажного производственного цеха.

На место происшествия для борьбы с огнем отправили пожарно-спасательные подразделения — 17 единиц техники и 60 человек.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

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Спустя час — в 05:41 — пламя удалось локализовать на площади в 500 «квадратов». В 06:15 было ликвидировано открытое горение.

Сейчас пожарные заняты проливкой и разбором сгоревших конструкций. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

В соцсетях со ссылкой на слова очевидцев пишут, что распространялся огонь по утеплителю крыши.