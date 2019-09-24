Пожар на заводе в Екатеринбурге тушили 60 человек
Информация о возгорании на улице Фронтовых Бригад поступила в 04:38 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По предварительным данным, горела кровля двухэтажного производственного цеха.
На место происшествия для борьбы с огнем отправили пожарно-спасательные подразделения — 17 единиц техники и 60 человек.
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Спустя час — в 05:41 — пламя удалось локализовать на площади в 500 «квадратов». В 06:15 было ликвидировано открытое горение.
Сейчас пожарные заняты проливкой и разбором сгоревших конструкций. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.
В соцсетях со ссылкой на слова очевидцев пишут, что распространялся огонь по утеплителю крыши.