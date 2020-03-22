Пожар на заводе в Дмитрове полностью потушили. Понадобилось больше суток

Пожарные больше суток работали на территории алюминиевого завода в Дмитрове. В итоге возгорание удалось полностью потушить.

«В 18:05 по московскому времени — полная ликвидация пожара. Его причины устанавливаются», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС по Московской области.

Сам пожар начался еще утром 21 марта. Огонь вспыхнул на заводе в поселке Каналстрой. Общая площадь пожара составила более 32 тысяч квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг сложности. Пожарные не могли зайти внутрь здания, поэтому тушить пришлось по периметру. В какой-то момент рухнула крыша помещений.

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось только в 19:50. Всего на месте ЧП работали 117 пожарных и 45 единиц техники, также была привлечена авиация. Погибших и пострадавших не было. Конструкции здания выгорели практически полностью.

На складе было порядка 50 тысяч тонн нефтепродуктов. Как отметил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, температура была насколько большой, что используемая для тушения вода просто закипала.

Всем, кто остался теперь без работы из-за пожара, пообещал помочь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.