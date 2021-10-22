Пожар на заводе под Рязанью потушили

Пожар в Рязани потушили на площади 160 квадратных метров. Информацию об этом разместили в Telegram-канале МЧС России.

В службе сообщили, что, по предварительным данным, пострадали 17 человек, семеро из которых погибли, одного госпитализировали. Состояние девяти других на данный момент неизвестно. На месте происшествия работают более 170 человек, задействовали около 50 единиц техники.

Взрыв произошел на пороховом производстве в поселке Лесное под Рязанью. После взрыва разгорелся пожар, спасатели установили, что возгорание возникло в одном из цехов ПГУП «Эластик».

Основная версия причины пожара — нарушение технологических процессов. СМИ сообщали разные данные о погибших. Так, Теlеgrаm-канал «112» писал о пяти погибших, у РИА «Новости» была информация о трех.

На место отправился вице-губернатор области, туда же отправили специализированную авиацию. Корреспонденты агентства «Интерфакс» писали о том, что уже после начала пожара от завода доносятся звуки взрывов. У них также была информация о пяти погибших.