Пожар на заводе по производству дроби в Волгограде локализовали

В Волгограде пожар на заводе по производству дроби локализовали на площади 1850 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Пожарные локализовали огонь в 05:37 после пяти часов с момента начала возгорания. По данным МЧС, загорелась кровля одного из ангаров.

«По предварительной информации погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Информация уточняется», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 01:20 по московскому времени в Волгограде загорелся цех по производству дроби, расположенный на улице Самарской, 5. Как рассказали в МЧС, загорелась деревянная обрешетка кровли цеха по производству дроби.

На тушение пожара были направлены 65 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 56 человек и 14 единиц техники.