08 февраля 2023, 11:31
Пожар на заводе по переработке нефтепродуктов начался в Ростовской области
МЧС сообщило о пожаре на заводе по переработке нефтепродуктов в Ростовской области
Огонь охватил завод по переработке нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом сообщил ТАССсо ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Пожар возник в городе Новошахтинск, в доме номер 9 на улице Хмельницкого. Там находится завод по переработке нефтепродуктов. Информация о случившемся поступила в дежурную часть в 10:24 по московскому времени.
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«Площадь пожара предварительно 100 квадратных метров», — сказано в сообщении. По данным РИА «Новости», спасатели уже потушили пламя.
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Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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