06 июля 2023, 10:01
Пожар на заправке произошел в центре Москвы
Источник «360»: на Комсомольском проспекте в Москве загорелась заправка
Пожар на заправке произошел на Комсомольском проспекте в Москве. На месте ЧП зафиксировали открытое горение.
«АЗС загорелась на Комсомольском проспекте, 51. На место прибыли экстренные службы, происходит открытое горение», — отметил источник.
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Он уточнил, что пожар произошел на АЗС компании «Роснефть». Огонь охватил одну из колонок заправки.
На фото с места происшествия, опубликованном в соцсетях, видно, что из-под крыши заправки валит густой серый дым. К месту происшествия подъехали пожарные машины.
По данным источника, к 10:00 открытое горение удалось ликвидировать и локализовать пожар. Возгоранию присвоили первый ранг.
В середине мая на АЗС в городе Оха Сахалинской области загорелся автомобиль. Его водитель, не дожидаясь, пока пламя погаснет, сел за руль и уехал.
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