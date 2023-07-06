Эксклюзив 06 июля 2023, 10:01 Пожар на заправке произошел в центре Москвы Источник «360»: на Комсомольском проспекте в Москве загорелась заправка РИА «Новости»

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Пожар на заправке произошел на Комсомольском проспекте в Москве. На месте ЧП зафиксировали открытое горение.

«АЗС загорелась на Комсомольском проспекте, 51. На место прибыли экстренные службы, происходит открытое горение», — отметил источник.

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Он уточнил, что пожар произошел на АЗС компании «Роснефть». Огонь охватил одну из колонок заправки.

На фото с места происшествия, опубликованном в соцсетях, видно, что из-под крыши заправки валит густой серый дым. К месту происшествия подъехали пожарные машины.

По данным источника, к 10:00 открытое горение удалось ликвидировать и локализовать пожар. Возгоранию присвоили первый ранг.

В середине мая на АЗС в городе Оха Сахалинской области загорелся автомобиль. Его водитель, не дожидаясь, пока пламя погаснет, сел за руль и уехал.