Пожар на военном объекте произошел в Белгородской области
Военный объект загорелся на границе трех муниципалитетов в Белгородской области
Пожар произошел на территории военного объекта в Белгородской области. В результате происшествия пострадал местный житель, которому оказывают помощь медики.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что на место уже прибыли сотрудники МЧС для тушения пожара.
«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из [военных] объектов», — написал Гладков.
Глава региона отметил, что сейчас на место прибыли его заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев. Подразделения МЧС уже приступили к работе.
«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Гладков.
На этой неделе в Белгородской области произошел пожар — на складе боеприпасов в селе Старая Нелидовка. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали огонь. Происшествие обошлось без пострадавших и разрушений.