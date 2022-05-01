Пожар на военном объекте произошел в Белгородской области

Пожар произошел на территории военного объекта в Белгородской области. В результате происшествия пострадал местный житель, которому оказывают помощь медики.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что на место уже прибыли сотрудники МЧС для тушения пожара.

«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из [военных] объектов», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что сейчас на место прибыли его заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев. Подразделения МЧС уже приступили к работе.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Гладков.

На этой неделе в Белгородской области произошел пожар — на складе боеприпасов в селе Старая Нелидовка. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали огонь. Происшествие обошлось без пострадавших и разрушений.