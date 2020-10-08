Частота взрывов на рязанском складе уменьшилась до трех в минуту

На военном складе в Рязанской области, где накануне начался пожар, до сих пор не прекратились взрывы. Они происходят каждые 20 секунд, осложняя тушение пламени.

Ситуацию на территории арсенала в Скопинском районе описал ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

«По данным на 06:00, взрывы продолжаются с большой интенсивностью — раз в 20 секунд», — уточнил собеседник агентства. Каждую минуту раздается по три взрыва.

Пожар на оружейном складе пока не утих. Из-за взрывов работы по его ликвидации осложнены. Общую группировку сил, задействованных в тушении, снова увеличили. С огнем борются почти 800 человек.

«Используется порядка 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда», — добавил представитель экстренных служб..

Пожар в Рязанской области начался днем 7 октября. Пламя охватило техническую территорию воинской части, начали взрываться боеприпасы. В радиусе пяти километров от склада эвакуировали свыше 2,3 тысячи местных жителей. В регионе ввели режим ЧС.

СМИ пишут о 10 пострадавших при взрывах. В территориальном центре медицины катастроф заявили о госпитализации шести человек.