23 декабря 2019, 11:29
Пожар на вещевом складе унес жизни девяти жителей Нью-Дели
В ночь на понедельник на вещевом складе в северо-восточной части Нью-Дели (Индия) вспыхнул пожар. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на телеканал NDTV.
Пожар произошел на нелегально работавшем складе в подвале жилого здания. По информации экстренных служб, в помещении не соблюдались меры пожарной безопасности.
Пожар унес не менее девяти жизней. За жизни 10 пострадавших борются врачи.
Причины пожара пока не разглашаются.