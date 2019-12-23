Пожар на вещевом складе унес жизни девяти жителей Нью-Дели

Пожар произошел на нелегально работавшем складе в подвале жилого здания. По информации экстренных служб, в помещении не соблюдались меры пожарной безопасности.

Пожар унес не менее девяти жизней. За жизни 10 пострадавших борются врачи.

Причины пожара пока не разглашаются.