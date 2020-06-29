Пожар на улице Проходчиков в Москве сняли на видео

В распоряжении «360» оказались уникальные кадры пожара на улице Проходчиков в Москве. На видео видно, насколько сильно разнесло вещи из квартир взрывом.

На кадрах видно, что взрывом по двору разнесло вещи из квартир. На асфальте лежат елочные игрушки, которые кто-то, видимо, хранил на балконе. Кроме того, у горящего подъезда сидит мужчина, которому требуется помощь.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на северо-востоке Москвы днем 29 июня, после этого там загорелись четыре квартиры. Пострадали пять человек, троих госпитализировали, в том числе хозяина квартиры, где произошел взрыв.

После происшествия следователи и прокуратура начали проверку, в частности правоохранителям предстоит проверить исправность газового оборудования.

Соседи хозяина квартиры рассказали, что мужчина выпивал, так что к взрыву могло привести неосторожное обращение с бытовым газом. В его квартире установлены не только газовая плита, но и колонка.

Из-за взрыва в доме повреждены 15 окон и перегородки. Жителей пострадавших квартир временно заселили в гостиницы.