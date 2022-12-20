Происшествия 20 декабря 2022, 18:24 Пожар на участке поврежденного газопровода в Чувашии локализовали «Газпром трансгаз»: возгорание на поврежденном газопроводе в Чувашии локализовано

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Огонь на поврежденном участке газопровода Уренгой — Центр — 2 локализовали. Газ поступает потребителям в полном объеме, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Днем 21 декабря в Вурнарском районе республики на участке магистрального газопровода «Уренгой — Центр — 2» образовалась разгерметизация. После чего там произошел пожар.

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По предварительной информации, три человека погибли. Один пострадал, ему уже оказали медицинскую помощь, рассказали в компании.

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«Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам», — отметили в пресс-службе.

Бригада компании оперативно приехала на место происшествия. Сейчас специалисты готовятся к восстановительным работам. Причины случившегося установит специальная комиссия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил гибель трех человек. По его словам, всего на месте ЧП находились четыре рабочих. Очевидцы сообщали об огромном столпе огня, который был виден более чем за 10 километров.