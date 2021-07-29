Пожар на тысячу «квадратов» вспыхнул в Иркутской области

В трех километрах от поселка Харанжино Иркутской области на берегу Братского водохранилища загорелись штабеля леса на площади более тысячи квадратных метров. Высота кладки — более 12 метров.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС региона в 06:48 местного времени.

«Первой к месту пожара прибыла местная добровольная пожарная команда. Было принято решение тяжелой техникой столкнуть бревна в воду, но бульдозеры не смогли подойти к ним из-за высокой температуры», — сообщили в ведомстве.

В район пожара направили технику пожарно-спасательного гарнизона. Расстояние от эпицентра пожара до поселка — более 170 километров.

«Погибших, травмированных нет. По информации главы поселения, из-за порывов ветра существует угроза перехода огня на населенный пункт, в котором в 341 доме проживают 658 человек, из них 118 детей», — уточнили спасатели.

Для тушения пожара в Харанжино направили вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой специализированной пожарно-спасательной части. Он оборудован водосливным устройством для тушения пожара с воздуха.

В Якутии, по последним данным, зафиксировано 132 лесных пожара на площади более 1,3 миллиона гектаров. Экстренные службы сейчас тушат 49 из них на общей площади более 523 тысяч гектаров.