Пожар на тысячу «квадратов» локализовали в нижегородском общежитии

Открытое горение на площади в тысячу квадратных метров в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде локализовано в 20:30. При пожаре пострадали семь человек. Двое госпитализированы, пятерым оказана медицинская помощь на месте.

Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«В 20:30 объявлена локализация открытого горения. Площадь 1000 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в 17:23. В 18:13 пожарные объявили о ликвидации открытого горения на площади 45 квадратных метров. Из горящего здания удалось спасти 25 человек, еще 65 эвакуировали. Сейчас с огнем борются 75 человек и 35 единиц техники.

Ректор вуза Николай Карякин сообщила РИА «Новости», что здание сильно повреждено. Оно временно непригодно для проживания, поэтому его жильцов расселяют.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на четвертом этаже, а затем пламя перекинулось на чердак. Причины пожара пока неизвестны.