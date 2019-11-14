Пожар на цветочном складе в центре Москвы полностью ликвидирован

В оптовом цветочном складе на площади трех вокзалов сегодня днем сгорела старая одноэтажная кирпичная постройка. На данный момент пожар полностью ликвидирован к девяти часам вечера по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар оказался достаточно сильным, огонь охватил площадь примерно в 700 квадратных метров. Шел сильный дым, что затрудняло тушение.

В московской многоэтажке горит квартира Подробнее

На место происшествия выехало 19 единиц техники и около 70 сотрудников личного состава. В частности, для подвоза воды подогнали 15 единиц поливомоечной техники комплекса городского хозяйства. Спасатели работали на четырех подземных механизмах. Также к площади был отправлен пожарный поезд Октябрьской железной дороги.

Никто из прохожих во время пожара не пострадал, а лаборатория Главного управления МЧС России по Москве не обнаружила в воздухе вредных примесей.