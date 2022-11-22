Происшествия 22 ноября 2022, 10:31 Пожар на цветочном складе в Москве мог устроить погибший сварщик ТАСС: сварочные работы стали одной из версий причин пожара на складе в Москве РИА «Новости»

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Специалисты рассматривают две версии причин пожара на цветочном складе в Москве. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания или нарушений при проведении сварочных работ. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

«Причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб», — отметил собеседник агентства.

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Работники цветочного склада подтвердили сайту kp.ru эту версию. Рабочие-иностранцы сваривали подпорки на крыше, а рядом с ними стояла тележка с сухоцветами. На цветы попала искра, и они загорелись. Охранник попытался потушить огонь, но огнетушитель не сработал. Пока выводили людей, пламя перекинулось на потолок из сэндвич-панелей.

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Есть еще одна версия, по словам собеседника агентства, повреждение проводки и короткое замыкание. Однако Следственный комитет России заявил, что пожар произошел из-за ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Правоохранители назначили экспертизы, которые должны прояснить ситуацию.

Пламя охватило обособленные помещениях цветочного склада на Комсомольской площади 20 ноября. Подразделения МЧС локализовали огонь на площади 2500 метров. Погибли восемь человек.