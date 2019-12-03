Пожар на Троицкой ГРЭС в Челябинской области потушили

В Челябинской области потушили пожар на Троицкой ГРЭС, которая является одним из главных поставщиков электроэнергии на Южном Урале. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям около 03:00 по московскому времени. Ему был присвоен третий ранг сложности.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе № 2 (КТЦ-2). Из цеха самостоятельно вышли восемь человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе челябинского управления МЧС.

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В ведомстве уточнили, что горел вертикальный кабель-канал, в здании наблюдалось сильное задымление. В связи со сложностью пожара к месту происшествия направили дополнительные силы, в том числе из областного центра. Пожар локализовали в 07:20 (05:20 по московскому времени), а в 07:23 (05:23 по Москве) ликвидировали открытое горение.

Всего в тушении принимали участие 82 человека и 25 единиц техники. Работы на месте пожара продолжаются. Тепло и энергоснабжение населения не нарушено.