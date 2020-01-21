Пожар на траулере в Охотском море потушили

Спасатели потушили пожар на рыболовецком траулере «Энигма Астралис» в Охотском море недалеко от Магадана. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дежурного Камчатского морского спасательного центра Валерия Ивченко, на борту судна огня нет — осталось только задымление.

«Было задымление, пожара не было обнаружено. Подойдет буксир „Сибирский“ и будет заниматься разведкой, что там тушили, как тушили», — заявил Ивченко и добавил, что дальнейшую судьбу судна будет решать его владелец.

Собеседник также сообщил, что всех спасенных с борта траулера рыбаков доставят на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Она находится совсем рядом от места, где случилось ЧП. Где-то через полчаса сейнер-траулер «Юнир», который взял терпевших бедствие рыбаков на борт, подойдет к базе и высадит там людей.

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море в 130 километрах от Магадана. На момент пожара на борту судна находились 47 человек. Для спасения людей, к горящему траулеру подошел «Юнир». Он взял на борт часть моряков. Кто-то остался на «Энигме», чтобы тушить огонь. Позже всех людей с загоревшегося рыболовецкого траулера эвакуировали.