Происшествия 20 апреля 2023, 14:49 Пожар на торфянике произошел в Свердловской области

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Возгорание торфяника произошло в Красноуфимском районе Свердловской области. Об этом сообщил сайт ОТР.

По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 70 гектаров. Спасателям удалось ликвидировать крупный природный пожар на территории торфяного болота.

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Как сообщили очевидцы события, пламя начало распространяться и подобралось к складам с концентратом монацита, информации о пострадавших при пожаре не поступало.