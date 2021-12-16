Пожар на типографии произошел в Челябинске

Пожар произошел в Челябинске в ночь на 15 декабря. Там загорелось здание типографии на Свердловском тракте. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

«Пожар имел повышенный номер сложности. Происходило горение кровли на площади 400 квадратных метров. Пожар был быстро локализован, а затем ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

Тушением пожара занимались 58 человек и 19 единиц техники. От МЧС были направлены 44 человека и 17 единиц техники. На данный момент выясняют обстоятельства происшествия. Информации о пострадавших не поступало.