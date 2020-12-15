Пожар на территории женского монастыря локализовали. Видео с места

Огонь на складе в Борисоглебском Аносином женском монастыре локализовали. Как сообщили «360» в подмосковном главке МЧС, в 22:05 произошла ликвидация открытого горения. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как из-за забора монастыря поднимается густой дым. По данным спасателей, горит склад, где монахини хранят хозяйственный инвентарь.

Площадь пожара оценивается в 600 квадратных метров.

Огонь вспыхнул в Борисоглебском Аносином женском монастыре вечером во вторник, 16 декабря. На момент прибытия на место пожарных бригад, огонь охватил первый этаж. Угрозы распространения огня на другие постройки не было.

Видео: МЧС РФ по Московской области