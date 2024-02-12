Происшествия 12 февраля 2024, 10:57 Пожар на территории воинской части произошел в Ставрополе Ульянченко: на территории воинской части в Ставрополе произошел пожар

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Пожар произошел на первом этаже здания, расположенного по улице Артема, 2 в Ставрополе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Причиной возгорания назвали короткое замыкание в одном из кабинетов. На месте находятся оперативные службы, добавил Ульянченко. Позднее он рассказал, что возгорание локализовали.

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Как сообщило РИА «Новости», на улице Артема находится воинская часть. Других подробностей о пожаре журналисты не привели.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. Сотрудникам МЧС удалось спасти троих детей и их родителей.