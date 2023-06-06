Происшествия 06 июня 2023, 13:36 Пожар на территории производства по обработке дерева произошел во Владимирской области

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В поселке Головино Владимирской области накануне загорелось помещение на территории производства по обработке дерева. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отделение ГУ МЧС России по региону.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании поступило около шести утра. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров.

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В тушении участвовали семь спасателей и две спецмашины. Информации о пострадавших не поступало.