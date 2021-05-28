Пожар на территории Ижорских заводов в Ленинградской области потушили

Произошел пожар на территории предприятия Колпинском районе Ленинградской области. Сейчас огонь потушен. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в результате возгорания трансформатора в здании плавильного цеха. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 67 пожарных и 16 единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.