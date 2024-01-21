Происшествия 21 января 2024, 10:32 Пожар на терминале «Новатэка» в Ленобласти локализовали Пожарные локализовали возгорание на терминале «Новатэка» в Ленобласти

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Сотрудники МЧС локализовали возгорание на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кингисеппского района.

«Спасатели локализовали пожар, но пока не ликвидировали. На объекте горит цистерна объемом порядка 100 кубометров», — заявили в пресс-службе.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, оперативные службы провели экстренную эвакуацию персонала станции. По его словам, уровень пожара понизили.

«Средства и силы Леноблпожспаса и МЧС привлекли к тушению пожара. Режим повышенной опасности ввели в Кингисеппском районе. По моему поручению на место выехали ответственные специалисты администрации Ленобласти», — добавил он.

Возгорание на угольном терминале «Новатэка» в Усть-Луге произошло в ночь на воскресенье, 21 января. По информации Telegram-канала Mash, перед началом возгорания прозвучали два взрыва, экстренные службы установят причину ЧП.