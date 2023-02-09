Происшествия 09 февраля 2023, 13:08 Пожар на Татар-базаре в Астрахани распространился на 500 квадратных метров

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В среду, 8 февраля, поздно вечером в Астрахани загорелись торговые павильоны Татар-базара. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пламя распространилось на территории 500 квадратных метров.

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«В оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании торговых павильонов в Кировском районе Астрахани», — говорится в сообщении астраханского ведомства.

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В тушении принимали участие 42 сотрудника МЧС, также привлекли 13 единиц спецтранспорта. Сведения о погибших не сообщали.