Пожар на танкере с мазутом произошел в Черном море

В Черном море загорелся танкер «Almuntazah», зарегистрированный на Коморских островах. Экипаж, который состоял из семи российских моряков, перебрался на молдавский буксир.

Как сообщает newizv.ru, ЧП с танкером, который перевозил свыше 700 тонн нефти, произошло в пяти километрах от мыса «Железный рог».

Пострадавших в результате происшествия нет. Огонь ликвидировали 27 пожарных и использованием трех спецмашин и с привлечением многофункциональных аварийно-спасательных судов «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

Сейчас танкер находится на якорной стоянке, видимых признаков пожара уже нет. По данным экипажа, перед тем, как покинуть судно, моторный отсек моряки задраили. Танкер оборудован автоматическими системами пожаротушения. В исправном состоянии генератор. Судно подсвечено навигационными огнями и палубным освещением.