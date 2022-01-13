Пожар на Сущевском валу потушили

Огонь в здании на Сущевском валу в Москве удалось потушить. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарных в 11:26 пожар был локализован на общей площади около 200 квадратных метров», — сказано в сообщении, которое процитировал телеканал «Москва 24».

Позже ТАСС со ссылкой на представителей МЧС передал, что пожар потушен.

Информации о пострадавших не поступило, уточнили в ведомстве. Очевидец прислал «360» видео с места происшествия.

Пожар в доме 46 на Сущевском валу произошел утром 13 января. Сообщалось, что огонь распространился на крышу. Известно, что в этом здании находятся кафе и торговые павильоны.

Из-за случившегося сотрудники ГИБДД ограничили движение по дублеру ТТК, сейчас уже можно проехать на участке от улицы Образцова до Октябрьской по левой полосе. Причины и обстоятельства пожара выясняются.