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    13 апреля 2021, 16:10

    Пожар на стройплощадке на западе Москвы сняли на видео

    Алла Морген, Мария Бокарева

    Возгорание произошло на строительной площадке на улице Верейская на западе Москвы. «360» публикует видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, как из котлована поднимается густой черный дым, сквозь который видны языки пламени. Строительная площадка примыкает к лесопосадке.

    В пресс-службе столичного главка МЧС «360» сообщили, что пожар начался в котловане. Вспыхнули опалубка и утеплитель. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

    Прибывшие на место подразделения потушили огонь. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.