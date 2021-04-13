Пожар на стройплощадке на западе Москвы сняли на видео

Возгорание произошло на строительной площадке на улице Верейская на западе Москвы. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как из котлована поднимается густой черный дым, сквозь который видны языки пламени. Строительная площадка примыкает к лесопосадке.

В пресс-службе столичного главка МЧС «360» сообщили, что пожар начался в котловане. Вспыхнули опалубка и утеплитель. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Прибывшие на место подразделения потушили огонь. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.